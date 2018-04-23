До 60 человек возросло число жертв терактов в Афганистане

Новости Афганистана. Число жертв терактов в Афганистане возросло до 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших женщины и дети.

Госпитализированы свыше сотни человек. Многие из них в критическом состоянии.

Накануне, 22 апреля, с разницей в несколько часов смертники устроили сразу два взрыва. Их целью стали люди, собравшиеся у центров регистрации избирателей в Кабуле и Баглане. В стране готовятся к парламентским выборам.