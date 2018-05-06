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В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек

06 мая 2018 11:52
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Новости Турции. Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре. Причина сложившейся ситуации – проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек -1

В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек -3

Таких природных катаклизмов в Турции не было 5 веков. Ливень затопил первые этажи зданий. В результате наводнения оказались повреждены более ста машин. Сейчас сотрудники коммунальных служб разбирают завалы из автомобилей. По прогнозам синоптиков дожди в Турции будут продолжаться еще несколько дней.

В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек -6

В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек -8

В результате наводнения в Анкаре пострадали 6 человек -10

# Наводнение # Фотофакт

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