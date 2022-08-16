Рекордный уровень за 22 года. Инфляция в Словакии превысила 13,5%

Больше всего в стране выросли цены на продовольствие и коммунальные услуги. Эти расходы в буквальном смысле пробивают брешь в семейных бюджетах. Продукты подорожали в среднем на 20 %. При этом мясо, хлеб, сыр, яйца и мука на 33 %, а растительное масло и вовсе на 50 %. А за жилье и электроэнергию жителям Словакии приходится отдавать на 16 % больше, чем годом ранее.