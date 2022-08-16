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Рекордный уровень за 22 года. Инфляция в Словакии превысила 13,5%

16 августа 2022 11:13
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Новости Словакии. Инфляция в Словакии превысила 13,5 %. Это рекордный уровень за 22 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордный уровень за 22 года. Инфляция в Словакии превысила 13,5%-1

Больше всего в стране выросли цены на продовольствие и коммунальные услуги. Эти расходы в буквальном смысле пробивают брешь в семейных бюджетах. Продукты подорожали в среднем на 20 %. При этом мясо, хлеб, сыр, яйца и мука на 33 %, а растительное масло и вовсе на 50 %. А за жилье и электроэнергию жителям Словакии приходится отдавать на 16 % больше, чем годом ранее.

# Экономический кризис # Фотофакт

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