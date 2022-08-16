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Местные жители эвакуированы. В России из-за сильных пожаров объявлен режим ЧС

16 августа 2022 10:50
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Новости России. Очень жаркая и ветреная погода стала причиной сильных природных пожаров в Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители эвакуированы. В России из-за сильных пожаров объявлен режим ЧС-1

В некоторых районах их площадь за сутки выросла с 20 до 150 гектаров. Огонь быстро перекидывается на населенные пункты. В одной из станиц пламя уничтожило 32 дома, еще 60 повреждены. Спасатели вынуждены были эвакуировать около 70 местных жителей. Более 300 пожарных и 90 единиц техники сейчас борются со стихией. На место происшествия направлен и самолет. В самом районе объявлен режим ЧС.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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