Местные жители эвакуированы. В России из-за сильных пожаров объявлен режим ЧС

В некоторых районах их площадь за сутки выросла с 20 до 150 гектаров. Огонь быстро перекидывается на населенные пункты. В одной из станиц пламя уничтожило 32 дома, еще 60 повреждены. Спасатели вынуждены были эвакуировать около 70 местных жителей. Более 300 пожарных и 90 единиц техники сейчас борются со стихией. На место происшествия направлен и самолет. В самом районе объявлен режим ЧС.