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В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт

14 марта 2025 08:08
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Очередной авиаинцидент в США. В международном аэропорту Денвера загорелся самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт-2

Все произошло, когда лайнер выруливал на взлетную полосу. Внезапно вспыхнул один из двигателей. 176 пассажиров и шесть членов экипажа оперативно эвакуировались по крылу авиалайнера. Обошлось без жертв. Небольшие травмы получили шесть человек. Расследованием причин инцидента занято Федеральное управление гражданской авиации.

# Возгорание самолета # США # Новости США

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