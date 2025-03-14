В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт

Очередной авиаинцидент в США. В международном аэропорту Денвера загорелся самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло, когда лайнер выруливал на взлетную полосу. Внезапно вспыхнул один из двигателей. 176 пассажиров и шесть членов экипажа оперативно эвакуировались по крылу авиалайнера. Обошлось без жертв. Небольшие травмы получили шесть человек. Расследованием причин инцидента занято Федеральное управление гражданской авиации.