В аэропорту Багдада вспыхнул пожар – огонь потушили, пострадавших нет

Новости Ирака. Пожар в аэропорту Багдада потушен. ЧП произошло в кафе в зале вылетов международного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают его представители, на расписание рейсов инцидент не повлиял, среди пассажиров пострадавших не выявлено. Однако причины аварии еще предстоит узнать. Заниматься этим будет следственная комиссия во главе с директором службы безопасности аэропорта.