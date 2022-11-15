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В аэропорту Багдада вспыхнул пожар – огонь потушили, пострадавших нет

15 ноября 2022 20:02
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Новости Ирака. Пожар в аэропорту Багдада потушен. ЧП произошло в кафе в зале вылетов международного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Багдада вспыхнул пожар – огонь потушили, пострадавших нет-1

Как сообщают его представители, на расписание рейсов инцидент не повлиял, среди пассажиров пострадавших не выявлено. Однако причины аварии еще предстоит узнать. Заниматься этим будет следственная комиссия во главе с директором службы безопасности аэропорта.

# Пожар # Новости Ирака # Фотофакт

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