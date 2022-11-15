Власти Германии предложили разделить воинские украинские и русские захоронения

Новости Германии. Разделить воинские захоронения на русские и украинские – с таким предложением выступили в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На местном кладбище покоятся 1 400 советских солдат. Но городская комиссия по военным захоронениям хочет рассортировать людей по национальному признаку. Интересно, что дело снова в деньгах. Так, свою инициативу комиссия оправдывает недостатком средств для ухода за могилами. Благо, идею разделить подвиг все же не одобрили.