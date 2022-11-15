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Каждый четвёртый испанец от 25 до 29 лет не работает и не учится

15 ноября 2022 19:38
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Новости Испании. В стране почти 280 тысяч человек в возрасте от 25 до 29 лет не учатся и не работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый четвёртый испанец от 25 до 29 лет не работает и не учится-1

То есть каждый четвертый испанец из этой возрастной группы. По мнению местных экспертов, глобальная проблема заключается в недостатке социального и политического интереса к проблемам молодежи, в результате чего ситуацию осложняют безработица, низкая зарплата и высокая стоимость арендного жилья. Специалисты уверены, что молодые испанцы не ленивы – у них просто нет возможности реализовать себя в разных сферах, а для правительства это далеко не приоритетное направление.

# Безработица в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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