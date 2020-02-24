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В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

24 февраля 2020 07:40
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Новости Китая. Шесть провинций Китая понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и вторая по количеству инфицированных в стране провинция Гуандун. 

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом-1

Число новых случаев заражения в Китае за пределами эпицентра вируса продолжает снижаться. В 24 регионах страны за сутки заболевание не выявлено. По последним данным, жертвами эпидемии стали 2592 человека, выздоровели почти 25 тысяч.

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В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом-4

Тем временем за пределами Поднебесной ситуация остаётся напряжённой. В Республике Корея за последние несколько дней зафиксирован резкий рост количества инфицированных. Их уже свыше 760. Впервые за последнее десятилетие здесь объявлен максимальный уровень угрозы.

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом-7

В Италии зарегистрирован третий случай с летальным исходом. На карантин закрыты уже 12 городов. Турция и Пакистан из-за вспышки опасной болезни в соседнем Иране закрывают свои границы. 

Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране

В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом-10

# Коронавирус # Фотофакт

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