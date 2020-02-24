В 24 регионах Китая за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Новости Китая. Шесть провинций Китая понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и вторая по количеству инфицированных в стране провинция Гуандун.

Число новых случаев заражения в Китае за пределами эпицентра вируса продолжает снижаться. В 24 регионах страны за сутки заболевание не выявлено. По последним данным, жертвами эпидемии стали 2592 человека, выздоровели – почти 25 тысяч. Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

Тем временем за пределами Поднебесной ситуация остаётся напряжённой. В Республике Корея за последние несколько дней зафиксирован резкий рост количества инфицированных. Их уже свыше 760. Впервые за последнее десятилетие здесь объявлен максимальный уровень угрозы.