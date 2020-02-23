Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране

Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 21 регионе страны за сутки заболевание не выявлено.

По последним данным, жертвами эпидемии стали 2442 человека, выздоровели – почти 23 тысячи. За пределами Поднебесной число заразившихся приближается к 1800. Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека Италия из-за нескольких смертельных случаев принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране.

В регионах, где обнаружен COVID-19, установят пропускные пункты. На какое-то время будет запрещtн въезд и выезд, закроют все учебные заведения. По необходимости в регионы направят даже военных.