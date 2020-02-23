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Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране

23 февраля 2020 12:09
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Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 21 регионе страны за сутки заболевание не выявлено. 

Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране-1

По последним данным, жертвами эпидемии стали 2442 человека, выздоровели – почти 23 тысячи. За пределами Поднебесной число заразившихся приближается к 1800.

Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека

Италия из-за нескольких смертельных случаев принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране.

Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране-4

В регионах, где обнаружен COVID-19, установят пропускные пункты. На какое-то время будет запрещtн въезд и выезд, закроют все учебные заведения. По необходимости в регионы направят даже военных.

Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране-7

Коронавирус стремительно распространяется по планете. В Иране от эпидемии умерли уже 18 граждан.

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

Наивысший уровень угрозы объявила Республика Корея. Число зараженных здесь превысило 600 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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