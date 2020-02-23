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Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие

23 февраля 2020 13:35
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Новости Турции. 8 человек погибли в турецкой провинции Ван в результате землетрясения на турецко-иранской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв есть дети. 

Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие-1

Еще несколько десятков граждан с травмами доставили в больницу. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло ночью. Природный катаклизм частично или полностью разрушил десятки зданий.

Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие-4

В пострадавших районах не прекращаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут быть люди. 

# Землетрясение # Фотофакт

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