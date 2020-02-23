Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие

Новости Турции. 8 человек погибли в турецкой провинции Ван в результате землетрясения на турецко-иранской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв есть дети.

Еще несколько десятков граждан с травмами доставили в больницу. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло ночью. Природный катаклизм частично или полностью разрушил десятки зданий.