Сильное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие

Новости Турции. 8 человек погибли в турецкой провинции Ван в результате землетрясения на турецко-иранской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв есть дети.
Новости Турции. 8 человек погибли в турецкой провинции Ван в результате землетрясения на турецко-иранской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв есть дети.
Еще несколько десятков граждан с травмами доставили в больницу. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло ночью. Природный катаклизм частично или полностью разрушил десятки зданий.
В пострадавших районах не прекращаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут быть люди.