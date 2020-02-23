Песчаные бури накрыли Канары. Жителям запретили выходить из дома

Новости Испании. Три аэропорта на Канарах приостановили свою работу. Причина – песчаные бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевая мгла накрыла популярные у туристов острова 22 февраля.
Новости Испании. Три аэропорта на Канарах приостановили свою работу. Причина – песчаные бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевая мгла накрыла популярные у туристов острова 22 февраля.
Сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час, принес с собой густую пыль из африканской Сахары. В результате видимость на дорогах ухудшилась.
Воздушные гавани были вынуждены отменить порядка 230 рейсов. Власти призвали туристов и местных жителей не выходить из домов и плотно закрывать двери и окна. Все массовые мероприятия отменены.