Песчаные бури накрыли Канары. Жителям запретили выходить из дома

Новости Испании. Три аэропорта на Канарах приостановили свою работу. Причина – песчаные бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевая мгла накрыла популярные у туристов острова 22 февраля.

Сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час, принес с собой густую пыль из африканской Сахары. В результате видимость на дорогах ухудшилась.