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Песчаные бури накрыли Канары. Жителям запретили выходить из дома

23 февраля 2020 12:18
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Новости Испании. Три аэропорта на Канарах приостановили свою работу. Причина песчаные бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевая мгла накрыла популярные у туристов острова 22 февраля. 

Песчаные бури накрыли Канары. Жителям запретили выходить из дома-1

Сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час, принес с собой густую пыль из африканской Сахары. В результате видимость на дорогах ухудшилась.

Песчаные бури накрыли Канары. Жителям запретили выходить из дома-4

Воздушные гавани были вынуждены отменить порядка 230 рейсов. Власти призвали туристов и местных жителей не выходить из домов и плотно закрывать двери и окна. Все массовые мероприятия отменены.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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