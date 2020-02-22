Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая быстро увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

COVID-19 уже подтвержден более чем у полутора тысяч человек. Новые случаи фиксируются в Японии, Иране, США, Южной Корее и других странах. Впервые диагноз подтвержден в Израиле и Ливане.

Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса. Доклинические испытания показали положительный результат. Однако прежде, чем начать промышленное изготовление лекарства, медики должны убедиться, что оно не вызовет побочных эффектов.