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В 2026 году каждая третья компания Германии планирует провести массовые сокращения

17 апреля 2026 07:39
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Экономический кризис в Германии все сильнее бьет по жителям страны. В 2026 году каждая третья компания планирует провести массовые сокращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в отчете Национального института экономики. По его данным, такого длительного тяжелого периода не было уже 20 лет.

В 2026 году каждая третья компания Германии планирует провести массовые сокращения-2

Как показало исследование, почти 40 % предприятий ожидают снижения производства. 43 % заявляют, что бизнес развивается намного хуже, чем год назад, и почти 30 % всех фирм Германии, чтобы выжить в этих условиях, планируют уволить часть сотрудников.

Главной причиной ухудшения экономических ожиданий, по оценке института, является конфликт на Ближнем Востоке, который нарушил цепочки поставок и спровоцировал подорожание топлива. Это, в свою очередь, привело к росту производственных затрат.

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# Международная политика

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