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Германия выделит четыре миллиарда евро на поддержку украинской армии

15 апреля 2026 06:54
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Берлин и Киев достигли новых договоренностей в военной сфере: Германия выделит четыре миллиарда евро на поддержку украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия выделит четыре миллиарда евро на поддержку украинской армии-2

Основная часть средств пойдет на закупку зенитных ракет для систем Patriot и поставку пусковых установок комплексов. Кроме того, стороны договорились о совместных инвестициях в размере 300 миллионов евро – деньги направят на развитие украинского производства вооружений большой дальности. Еще одним важным пунктом соглашения станет запуск линии по выпуску пяти тысяч беспилотников среднего радиуса действия с применением технологии искусственного интеллекта.

# Германия # Украина

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