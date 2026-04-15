Берлин и Киев достигли новых договоренностей в военной сфере: Германия выделит четыре миллиарда евро на поддержку украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная часть средств пойдет на закупку зенитных ракет для систем Patriot и поставку пусковых установок комплексов. Кроме того, стороны договорились о совместных инвестициях в размере 300 миллионов евро – деньги направят на развитие украинского производства вооружений большой дальности. Еще одним важным пунктом соглашения станет запуск линии по выпуску пяти тысяч беспилотников среднего радиуса действия с применением технологии искусственного интеллекта.