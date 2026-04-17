Польша активно трансформирует свой оборонно-промышленный комплекс под задачи крупномасштабной войны. На эти цели выделят 210 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже приобретен земельный участок на юго-западе для строительства нового завода, площадью около 100 тысяч квадратных метров. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2029-м. Ежегодно предприятие сможет выпускать до 1600 единиц техники, а вместе с действующими линиями общий объем производства превысит 2 тысячи машин в год. Это позволит увеличить выпуск в 3-4 раза по сравнению с нынешними показателями.