«Бежевая книга» ФРС США фиксирует признаки стагфляции

Федеральная резервная система опубликовала «Бежевую книгу» – один из ключевых отчетов, который собирает реальные данные из всех регионов США и показывает, чем живет экономика без прикрас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И картина в этот раз жесткая. ФРС понижает оценку деловой активности: вместо «умеренной» – теперь «скромная».