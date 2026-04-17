«Бежевая книга» ФРС США фиксирует признаки стагфляции

Федеральная резервная система опубликовала «Бежевую книгу» – один из ключевых отчетов, который собирает реальные данные из всех регионов США и показывает, чем живет экономика без прикрас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И картина в этот раз жесткая. ФРС понижает оценку деловой активности: вместо «умеренной» – теперь «скромная».
Это прямой сигнал о том, что экономика буксует. Бизнес сворачивает найм, откладывает инвестиции и открыто говорит о давлении внешних факторов. Главный из них – конфликт на Ближнем Востоке. Он уже ударил по американцам ростом цен на энергоносители и подорожанием промышленных металлов. Издержки растут, маржа падает, компании режут планы. Но самый тревожный показатель – состояние потребителей. ФРС фиксирует резкое усиление ценовой чувствительности, снижение покупательной способности и рост обращений в продовольственные банки. Это уже не локальные сигналы, а системный стресс.
Экономисты называют тон отчета «стагфляционным». Рост замедляется, инфляционное давление не уходит. Для Федрезерва это худший сценарий: бороться с ценами – значит рисковать рецессией, а смягчать политику – значит разгонять инфляцию.