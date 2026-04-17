Национальный авиаперевозчик Латвии на грани краха из-за резкого скачка цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания обслуживает свыше 130 направлений в Северной Европе, и ее ликвидация может привести к потере трети туристической выручки, а также к падению ВВП на 120 миллионов евро. Чтобы отсрочить коллапс, нужны бюджетные вливания, но этому мешают политические разногласия. Премьер-министр страны сообщила, что в правящей коалиции готовы поддержать заем в 30 миллионов евро, однако выдвигают условие: увольнение министра транспорта.