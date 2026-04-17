Прямой эфир

Национальный авиаперевозчик Латвии на грани краха из-за резкого скачка цен на топливо

17 апреля 2026 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальный авиаперевозчик Латвии на грани краха из-за резкого скачка цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания обслуживает свыше 130 направлений в Северной Европе, и ее ликвидация может привести к потере трети туристической выручки, а также к падению ВВП на 120 миллионов евро. Чтобы отсрочить коллапс, нужны бюджетные вливания, но этому мешают политические разногласия. Премьер-министр страны сообщила, что в правящей коалиции готовы поддержать заем в 30 миллионов евро, однако выдвигают условие: увольнение министра транспорта.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша активно трансформирует свой оборонно-промышленный комплекс
17 апреля 2026 06:51

Польша активно трансформирует свой оборонно-промышленный комплекс

Великобритания готовится к возможной нехватке продовольствия из-за дефицита углекислого газа
17 апреля 2026 06:27

Великобритания готовится к возможной нехватке продовольствия из-за дефицита углекислого газа

Убыток достиг 400 млн евро! Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих ушел в минус
17 апреля 2026 06:23

Убыток достиг 400 млн евро! Крупнейший немецкий производитель автокомплектующих ушел в минус