В 2025 году армия Франции проведёт ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России – СМИ

В 2025 году французская армия проведет ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России. Об этом сообщают мировые СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае французские солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии. Там оценят готовность к быстрой переброске на восточный фланг НАТО. Как заявил глава сухопутного командования, «Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну».