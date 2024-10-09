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В 2025 году армия Франции проведёт ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России – СМИ

09 октября 2024 07:13
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В 2025 году французская армия проведет ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России. Об этом сообщают мировые СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году армия Франции проведёт ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России – СМИ-2

В мае французские солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии. Там оценят готовность к быстрой переброске на восточный фланг НАТО. Как заявил глава сухопутного командования, «Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну».

# Международная политика # НАТО

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