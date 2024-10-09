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Генсек НАТО: военных расходов в 2 % ВВП стран-участниц недостаточно для достижения целей Альянса

09 октября 2024 06:58
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Генеральный секретарь НАТО заявил, что военных расходов в 2 % ВВП стран-участниц теперь недостаточно, чтобы достичь целей Альянса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек НАТО: военных расходов в 2 % ВВП стран-участниц недостаточно для достижения целей Альянса-2

Марк Рютте добавил, что странам блока предстоит закупить тысячи единиц нового оружия и техники, в том числе истребители пятого поколения. Ранее бывшее руководство НАТО отмечало, что Европе предстоит увеличить расходы на оборону. Ведь если союзники собираются реализовать все, что задумали, финансирование военных нужд придется нарастить минимум на треть.

# НАТО # Марк Рютте

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