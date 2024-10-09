Более 400 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию за последние две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 400 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию за последние две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения «Хезболла». Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов в приграничном районе на юге Ливана.