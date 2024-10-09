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Более 400 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию

09 октября 2024 07:00
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Более 400 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию за последние две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию-2

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения «Хезболла». Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов в приграничном районе на юге Ливана.

# Международная политика

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