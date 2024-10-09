Силы ПВО РФ за ночь сбили над регионами 47 украинских дронов

Об этом информировали в Министерстве обороны России. Так, в районе территории Брянской области уничтожены 24 беспилотника, в районе Азовского моря – 13 дронов, еще 5 БЛА – над Белгородской областью, на территории Курской и Ростовской областей – по два, в Краснодарском крае сбит 1 дрон.