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Силы ПВО РФ за ночь сбили над регионами 47 украинских дронов

09 октября 2024 07:00
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Силы ПВО РФ ликвидировали 47 БЛА ВС Украины над 5 российскими регионами и над территорией Азовского моря, пишет РИА Новости.

Об этом информировали в Министерстве обороны России. Так, в районе территории Брянской области уничтожены 24 беспилотника, в районе Азовского моря – 13 дронов, еще 5 БЛА – над Белгородской областью, на территории Курской и Ростовской областей – по два, в Краснодарском крае сбит 1 дрон.

# Международная политика

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