Надежда Сасс, СТВ:

Дорогой доктор Ротфусс, уже сейчас ведущие либеральные медиа, такие как Bloomberg и Politico, признают, что немецкая экономика столкнулась с величайшим кризисом со Второй мировой войны, и решения не видно. Каково настроение в немецком обществе? Люди осознают, что нужно изменить национальный и политический курс для того, чтобы сохранить страну на плаву?

Райнер Ротфусс, депутат бундестага:

Я думаю, что люди, конечно, беспокоятся, но люди уже привыкли быть всегда на одной и той же стороне. Германия сильная экономика, и немцы привыкли. Мы видели, что были вредные для экономики процессы, но экономика выстояла. И да, конечно, всякие сложности, вроде внедрения зеленой энергетики в последние 20 лет, тем не менее у нас в Германии достаточно много промышленных предприятий, и люди не очень хорошо понимают, что они сейчас потеряют, если немецкое правительство не предпримет серьезных решений по смене национального курса.

Надежда Сасс:

Но в этом году многие глобалистские правительства Европейского союза почувствовали на себе гнев избирателей и коллапсировали. Тем не менее нигде в Европе альтернативные политические силы не имеют возможности вносить серьезные изменения, а иногда, может быть, небольшие поправки. Значит ли это, что Европа движется в сторону революционной ситуации, когда у истеблишмента больше нет возможностей, а у людей больше нет желания поддерживать статус-кво?