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Отказ от российского газа будет стоить ЕС 70 млрд евро

30 декабря 2024 19:53
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Расходы на оборону сократили экономический потенциал европейских стран. Очередным ударом по их финансовой системе станет отказ от российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отказ от российского газа будет стоить ЕС 70 млрд евро-2

С 1 января Украина прекратит транспортировку топлива через свою территорию. Финансовые потери для Словакии составят примерно 400 миллионов евро в год, а для ЕС в целом – порядка 60–70 миллиардов. 

В минусе окажется и украинский бюджет, который пополняли страны Евросоюза, уплачивая так называемые сборы за транзит. С просьбой срочно уделить внимание проблеме к председателю Евросовета и главе Еврокомиссии обратился премьер Словакии. Впрочем, результата это пока не принесло.

# Кризис в ЕС

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