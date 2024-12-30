Отказ от российского газа будет стоить ЕС 70 млрд евро

Расходы на оборону сократили экономический потенциал европейских стран. Очередным ударом по их финансовой системе станет отказ от российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января Украина прекратит транспортировку топлива через свою территорию. Финансовые потери для Словакии составят примерно 400 миллионов евро в год, а для ЕС в целом – порядка 60–70 миллиардов.

В минусе окажется и украинский бюджет, который пополняли страны Евросоюза, уплачивая так называемые сборы за транзит. С просьбой срочно уделить внимание проблеме к председателю Евросовета и главе Еврокомиссии обратился премьер Словакии. Впрочем, результата это пока не принесло.