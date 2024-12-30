Прямой эфир

Польша в 2024 году потратила рекордную сумму на оборону

30 декабря 2024 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Варшава в 2024-м потратила рекордную сумму на оборону. Приобретение вооружений и боеприпасов обошлось в 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша в 2024 году потратила рекордную сумму на оборону-2

И если Польша в основном лишалась денег из-за своих военных амбиций, то нашлись и те, кто заработал на такой милитаризации. Иностранные производители пополнили свой бюджет на 27 миллиардов долларов. 

Основным поставщиком оружия, конечно, стали американцы. Только одни вертолеты принесли США 10 миллиардов долларов. Впрочем, Польша в последние годы не жалеет денег на военные нужды. Власти объясняют траты угрозами с Востока, то есть в том числе и от Беларуси. 

Так, к середине 2025 года Польша намерена полностью отгородиться от нашей страны: будут закончены работы по укреплению границы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкая компания построит оружейный завод в Литве
30 декабря 2024 18:36

Немецкая компания построит оружейный завод в Литве

ВС Украины отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью
30 декабря 2024 15:22

ВС Украины отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина
30 декабря 2024 14:46

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина