Варшава в 2024-м потратила рекордную сумму на оборону. Приобретение вооружений и боеприпасов обошлось в 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если Польша в основном лишалась денег из-за своих военных амбиций, то нашлись и те, кто заработал на такой милитаризации. Иностранные производители пополнили свой бюджет на 27 миллиардов долларов.

Основным поставщиком оружия, конечно, стали американцы. Только одни вертолеты принесли США 10 миллиардов долларов. Впрочем, Польша в последние годы не жалеет денег на военные нужды. Власти объясняют траты угрозами с Востока, то есть в том числе и от Беларуси.

Так, к середине 2025 года Польша намерена полностью отгородиться от нашей страны: будут закончены работы по укреплению границы.