Увеличение затрат на оборону до 3,5% ВВП вызовет финансовые проблемы во Франции

Но военные аппетиты парижской верхушки могут обойтись слишком дорого для всех французов, что предпочитают на завтрак свежие круассаны. Если оборонный бюджет Пятой республики увеличат до 3,5 % от ВВП, остальные «пояса» придется затягивать потуже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же даже нынешние 2 % от ВВП на фоне растущего дефицита бюджета не очень то устраивают брюссельских чиновников. Ранее полемика на эту тему спровоцировала вынесение вотума недоверия правительству и отставку кабинета министров.

Марин Ле Пен, депутат Национального собрания парламента Франции:

Я хотела бы напомнить госпоже фон дер Ляйен, что политика безопасности и обороны не входит в компетенцию Европейской комиссии и не обязует ее исполнять, а является прерогативой каждого из государств-членов.

Для выполнения поставленной цели Франции необходимо найти дополнительные 30 миллиардов евро в год. Большинство политических партий это поддерживают, однако постоянно растущие дыры в бюджете и общий курс на сокращение расходов, возможно, заставит затянуть и «поясок цвета хаки».