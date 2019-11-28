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Утверждён новый состав Еврокомиссии

28 ноября 2019 12:36
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Новости мира. Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За предложенных комиссаров на пленарной сессии в Страсбурге высказался 461 депутат, против – 157.

Утверждён новый состав Еврокомиссии-1

Высший орган исполнительной власти ЕС в течение следующих 5 лет будет возглавлять Урсула фон дер Ляйен. Стоит отметить, что она стала первой женщиной, которая заняла этот пост.

Утверждён новый состав Еврокомиссии-4

Задачи новой Еврокомиссии председатель разделила на четыре основных направления: изменение климата, безработица, гендерное равенство и миграция. К исполнению обязанностей комиссия приступит с декабря.

# Европарламент # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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