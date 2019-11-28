Утверждён новый состав Еврокомиссии

Новости мира. Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За предложенных комиссаров на пленарной сессии в Страсбурге высказался 461 депутат, против – 157.

Высший орган исполнительной власти ЕС в течение следующих 5 лет будет возглавлять Урсула фон дер Ляйен. Стоит отметить, что она стала первой женщиной, которая заняла этот пост.