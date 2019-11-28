В школе для Санта-Клаусов учат имена оленей и какие игрушки в тренде

Новости мира. Волшебники тоже учатся! Накануне праздников школа Санта-Клаусов в Лондоне объявила дополнительный набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Волшебники тоже учатся! Накануне праздников школа Санта-Клаусов в Лондоне объявила дополнительный набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году спрос на главного рождественского персонажа небывало высок. Однако, прежде чем приступить к работе, каждый Санта должен пройти специальный курс.
Волшебники должны знать имена всех оленей из своей упряжки, как отвечать на вопросы детей, какие игрушки в этом сезоне пользуются спросом, и, конечно, должны уметь пожелать счастливого Рождества на нескольких языках.