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В школе для Санта-Клаусов учат имена оленей и какие игрушки в тренде

28 ноября 2019 11:39
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Новости мира. Волшебники тоже учатся! Накануне праздников школа Санта-Клаусов в Лондоне объявила дополнительный набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе для Санта-Клаусов учат имена оленей и какие игрушки в тренде-1

В 2019 году спрос на главного рождественского персонажа небывало высок. Однако, прежде чем приступить к работе, каждый Санта должен пройти специальный курс.

В школе для Санта-Клаусов учат имена оленей и какие игрушки в тренде-4

В школе для Санта-Клаусов учат имена оленей и какие игрушки в тренде-6

Волшебники должны знать имена всех оленей из своей упряжки, как отвечать на вопросы детей, какие игрушки в этом сезоне пользуются спросом, и, конечно, должны уметь пожелать счастливого Рождества на нескольких языках.

# Новый год # Фотофакт

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