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Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага

28 ноября 2019 12:22
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Новости Албании. Из-за мощного землетрясения, унёсшего десятки жизней, в Албании отменены все торжества по случаю Дня государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага-1

Список погибших продолжает расти. Их число достигло 40 человек.

Почти двое суток сотрудники экстренных служб разбирают завалы в поисках выживших. Работа осложняется мощными афтершоками, которые фиксируются в Адриатическом море. Из-под обломков зданий удалось извлечь около 50 человек. Все они сейчас находятся в больнице. В общей сложности, в результате разрушительного землетрясения пострадали более 650 граждан.

После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага-4

# Землетрясение # Фотофакт

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