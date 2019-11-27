После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

По последним данным, жертвами землетрясения там стали 27 человек, еще свыше 600 пострадали. В знак траура по погибшим в госучреждениях страны приспустили национальные флаги.

Новости Албании. В Албании объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования президенту Албании, а также родным и близким погибших направил белорусский лидер.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.4 произошло накануне. Его уже признали самым разрушительным за последние 30 лет. Под завалами зданий продолжают искать выживших. Правительство создало фонд для сбора пожертвований пострадавшим. Помощь в ликвидации последствий предложили многие европейские страны.