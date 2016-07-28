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Утечка секретных данных в «Wikileaks»: опубликованы аудиозаписи разговоров членов Демократической партии

28 июля 2016 08:07
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Новости США. «Викиликс» начинает оказывать непосредственное влияние на течение американской предвыборной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ 

Минувшей ночью опубликованы аудиозаписи бесед функционеров Демократической партии: на изучение файлов необходимо некоторое время, но, очевидно, эффект эта утечка секретных данных будет иметь взрывной.

Несколько дней назад Викиликс выложил в общий доступ переписку, которую вели администраторы демократов: обнаружилось, что они допускали прямые фальсификации избирательных процедур в ходе праймериз в пользу Хиллари Клинтон и в ущерб Берни Сандерсу.

Более того, аппаратчики «партии ослов» оказались просто на руку нечисты. Оправдываться в этой связи пришлось даже Бараку Обаме, а партийное руководство засобиралось в отставку.

Если записи бесед окажутся столь же разоблачительны, законность участия Клинтон в выборах будет под вопросом, а в случае триумфа – и таковая может быть поставлена под сомнение.

# Выборы в США

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