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Кто на самом деле должен был стать кандидатом от демократов на выборах в США?

27 июля 2016 08:54
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Новости США. Несмотря на скандалы вокруг своей персоны, Хиллари Клинтон официально утверждена кандидатом в президенты США от демократов. Решение приняли в ходе голосования на общенациональном съезде партии. Теперь первая женщина-претендент на президентский пост должна дать согласие. Процедура формальная.

Отметим, что, несмотря на выдвижение и успешные праймериз, борьба Клинтон за электорат лишь начинается. Впервые за долгое время она уступила в рейтинге популярности своему сопернику, Дональду Трампу.

Помимо этого, несколько дней назад разгорелся скандал. В сеть утекла переписка партийного руководства демократов, и там написано, что главный выдвиженец от ослов – Берни Сандерс.  Как в итоге лицом фракции на выборах стала Клинтон – непонятно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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