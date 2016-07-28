Новости Китая. Китайские океанологи открыли самую глубокую на планете голубую дыру – так называют карстовые воронки, которые уходят вертикально вниз от уровня морского дна.
Подобные природные образования довольно редки, а по-настоящему глубокие – просто уникальны.
Прежде рекордной считалась голубая дыра Дина на Багамах: её глубина составляет 202 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китайская карстовая воронка является трехсотметровой.
Уникальны такие пещеры еще и тем что они не знакомы с разрушительным вмешательством человека, а обычные для этих мест растения и животные на подобной глубине селиться не желают.