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Китайские океанологи открыли самую глубокую на планете голубую дыру

28 июля 2016 06:55
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Новости Китая. Китайские океанологи открыли самую глубокую на планете голубую дыру – так называют карстовые воронки, которые уходят вертикально вниз от уровня морского дна.

Подобные природные образования довольно редки, а по-настоящему глубокие – просто уникальны.

Прежде рекордной считалась голубая дыра Дина на Багамах: её глубина составляет 202 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Китайская карстовая воронка является трехсотметровой.

Уникальны такие пещеры еще и тем что они не знакомы с разрушительным вмешательством человека, а обычные для этих мест растения и животные на подобной глубине селиться не желают. 

# Океан

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