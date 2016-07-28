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Наводнение в Непале: водным потоком смыло школу, погибли дети

28 июля 2016 07:48
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Новости Непала. По меньшей мере, 38 человек погибли и 28 пропали  без вести в результате наводнения в Непале. Его вызвали муссонные дожди.

В столице страны была разрушена водным потоком школа, где погибли двое детей.

В Непал нагрянул тот же циклон, что прежде бушевал в соседних областях Китая, где стихия унесла жизни 150 человек.

По-настоящему трудно сейчас жителям горных регионов: сели и бурные водные потоки отрезали от цивилизации сотни тысяч людей.

Из-за ливней парализовано авиасообщение. Это исключает возможность спасательных работ в удаленных регионах.

# Наводнение

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