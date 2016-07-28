Невероятная жара в Ираке – плюс 51

Новости Ирака. Исключительно жаркая погода установилась в последние дни в Ираке. В Багдаде к полудню термометры показывают 51 градус по Цельсию.

И без того разрушенная войной страна столкнулась из-за капризов климата с дефицитом электроэнергии: кондиционеры, холодильники и прочее хладооборудование потребляют слишком много.

Особенно тяжело приходится беженцам: в одном только багдадском лагере для перемещённых лиц, полторы тысячи человек лишились доступа к электричеству.

Таким образом, они остались без чистой воды, запасов провианта, санитарных удобств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в стране более 4 миллионов беженцев – и нынешняя жара угрожает жизням многих из них.