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Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции

17 октября 2020 16:57
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Новости Франции. Новые подробности убийства учителя во Франции. Установлена личность нападавшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции-1

Ряд французских СМИ утверждают, что молодой человек родился в Москве и проживал в пригороде Парижа. Эту информацию сейчас проверяют российские дипломаты. Также выяснилось, что парень состоял в банде, членами которой были исламисты. Расследованием этого дела занимается антитеррористическая прокуратура.

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции

Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции-4

По подозрению в причастности задержаны уже 9 человек. Среди них в том числе родственники предполагаемого преступника.

По версии следователей, убийца отомстил за то, что педагог показывал ученикам карикатурные изображения пророка Мухаммеда.

Минувшей ночью 18-летний парень подкараулил учителя у школы и обезглавил его. После чего выложил в сеть снимок с угрозами «неверным» и президенту Франции. При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. 

Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции-7

Фабьен Гурханд, местная жительница:
В течение долгого времени наша светская страна подвергалась нападкам, но на этот раз речь идет об образовании. Это зашло слишком далеко. Журналисты, священники, евреи, арабы, теперь учителя. Это ужасно. Я в шоке.

Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции-10

К школе, в которой преподавал мужчина, несут цветы. В ближайшие дни пройдет национальная церемония прощания с погибшим. Власти обещают дать жесткий ответ на террористический акт.

# Убийство # Фабьен Гурханд # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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