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В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников

16 октября 2020 13:53
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Новости США. Крупнейший в истории природный пожар бушует в американском Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников-1

Огонь охватил почти 6,5 тысяч квадратных километров леса и продолжает активно распространяться. Горят сразу несколько национальных заповедников. Оттуда в экстренном порядке эвакуировали людей, которые приехали отдохнуть в кемпингах.

В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников-4

Пожар вспыхнул на территории штата еще 13 августа. За это время стихия уничтожила сотни жилых домов и фермерских хозяйств. Не обошлось без жертв: несколько человек погибли.

В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников-7

На борьбу с возгоранием брошены сотни специалистов, однако пока ликвидировать его не удаётся. Мешает жаркая засушливая погода.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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