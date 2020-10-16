В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников

Новости США. Крупнейший в истории природный пожар бушует в американском Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил почти 6,5 тысяч квадратных километров леса и продолжает активно распространяться. Горят сразу несколько национальных заповедников. Оттуда в экстренном порядке эвакуировали людей, которые приехали отдохнуть в кемпингах.

Пожар вспыхнул на территории штата еще 13 августа. За это время стихия уничтожила сотни жилых домов и фермерских хозяйств. Не обошлось без жертв: несколько человек погибли.