Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции

Новости Франции. Во Франции задержаны пять человек по делу об убийстве учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей находятся родители одной из студенток колледжа, а также родственники предполагаемого убийцы.

Шокирующее преступление было совершено ночью 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний молодой человек обезглавил преподавателя истории и выложил в сеть снимок с угрозами «неверным» и президенту Франции.

При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. Следователи выяснили, что несколько недель назад на уроках учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова. Это вызвало возмущение среди некоторых родителей. Другие, напротив, высказываются о погибшем с уважением.