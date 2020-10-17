Прямой эфир

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции

17 октября 2020 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции задержаны пять человек по делу об убийстве учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей находятся родители одной из студенток колледжа, а также родственники предполагаемого убийцы.

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции-1

Шокирующее преступление было совершено ночью 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний молодой человек обезглавил преподавателя истории и выложил в сеть снимок с угрозами «неверным» и президенту Франции.

При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. Следователи выяснили, что несколько недель назад на уроках учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова. Это вызвало возмущение среди некоторых родителей. Другие, напротив, высказываются о погибшем с уважением.

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции-4

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции-6

Нордин Чауади, отец студента:
Все это началось, когда учитель попросил мусульманских студентов поднять руки и выйти из класса. По словам моего сына, он сделал это не для того, чтобы оскорбить учеников. Он действительно сделал это для того, чтобы защитить их, не шокировать. Учитель объяснил, что предпочитает, чтобы студенты вышли из класса, потому что он будет показывать карикатуру на пророка Мухаммеда и не хочет, чтобы это ранило их чувства. А одна девушка решила не покидать кабинет. Вот тогда все и началось.

Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции-9

Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом. Он поручил расследование преступления прокуратуре по вопросам борьбы с терроризмом. По словам следователей, ранее злоумышленник не попадал в поле зрения спецслужб и не числился как приверженец экстремистских взглядов.

# Убийство # Нордин Чауади # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников
16 октября 2020 13:53

В Колорадо бушует природный пожар. Горят сразу несколько национальных заповедников

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса
16 октября 2020 13:01

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса

13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии
16 октября 2020 12:53

13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии