Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции

Новости Франции. Во Франции задержаны пять человек по делу об убийстве учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей находятся родители одной из студенток колледжа, а также родственники предполагаемого убийцы.
Новости Франции. Во Франции задержаны пять человек по делу об убийстве учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей находятся родители одной из студенток колледжа, а также родственники предполагаемого убийцы.
Шокирующее преступление было совершено ночью 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний молодой человек обезглавил преподавателя истории и выложил в сеть снимок с угрозами «неверным» и президенту Франции.
При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. Следователи выяснили, что несколько недель назад на уроках учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова. Это вызвало возмущение среди некоторых родителей. Другие, напротив, высказываются о погибшем с уважением.
Нордин Чауади, отец студента:
Все это началось, когда учитель попросил мусульманских студентов поднять руки и выйти из класса. По словам моего сына, он сделал это не для того, чтобы оскорбить учеников. Он действительно сделал это для того, чтобы защитить их, не шокировать. Учитель объяснил, что предпочитает, чтобы студенты вышли из класса, потому что он будет показывать карикатуру на пророка Мухаммеда и не хочет, чтобы это ранило их чувства. А одна девушка решила не покидать кабинет. Вот тогда все и началось.
Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом. Он поручил расследование преступления прокуратуре по вопросам борьбы с терроризмом. По словам следователей, ранее злоумышленник не попадал в поле зрения спецслужб и не числился как приверженец экстремистских взглядов.