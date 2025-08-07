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Ушаков: РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа

07 августа 2025 08:23
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Ушаков: РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа-0

Россия и США договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника лидера РФ Юрия Ушакова.

Он заявил, что договоренность была заключена по инициативе американской стороны.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – отметил он.

Уже началась проработка деталей а сама встреча ориентировочно должна состояться на следующей неделе. Место, где все пройдет, уже выбрано, но пока не разглашается.

Фото:  kremlin.ru

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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