Ушаков: РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника лидера РФ Юрия Ушакова.

Он заявил, что договоренность была заключена по инициативе американской стороны.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – отметил он.

Уже началась проработка деталей а сама встреча ориентировочно должна состояться на следующей неделе. Место, где все пройдет, уже выбрано, но пока не разглашается.

Фото: kremlin.ru