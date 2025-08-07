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250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене

07 августа 2025 08:10
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17 тысяч человек эвакуировали из центра восточно-германского города Дрезден, поскольку власти готовились обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене-2

Снаряд обнаружили возле одного из мостов через Эльбу. Правоохранительные органы перекрыли улицы города. Саму бомбу переместили в кузов фургона для обезвреживания. По данным полиции Саксонии, британская бомба весом 250 килограммов была обнаружена во время работ по разминированию. Представитель полиции пояснил, что жители были перемещены примерно на один километр от зоны эвакуации.

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене-4

Мы помогаем людям, которые нуждаются в поддержке, например, маломобильным. Высылаем сотрудников экстренных служб, чтобы они вывели их из домов и затем доставили в аварийное убежище, которое находится недалеко отсюда. 

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене-6

Английские бомбы очень трудно обезвредить. Вам действительно нужно точно знать, что вы делаете. Однажды одна из них может стать для вас последней. Никто из нас этого не хочет, поэтому мы особенно осторожны. Бомба будет храниться в бункере. И когда придет время, ее разрежут, а взрывчатое вещество сожгут. 

Бомбы, оставшиеся со времен Второй мировой войны, регулярно находят в Германии. Нередко это приводит к массовой эвакуации в крупных городах. 

# Германия # Вторая мировая война

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