Самая мощная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа

8 августа на Земле ожидается мощная магнитная буря – самая сильная за последние два месяца. Ее причиной станет выброс солнечной плазмы после вспышки М4.4, произошедшей 5 августа. Об этом пишет ТАСС.

По расчетам, высокоскоростное ядро облака ударит по магнитному полю планеты, вызвав геомагнитные возмущения.

Первые проявления ухудшения прогнозируются в ночь с 7 на 8 августа, когда Земля попадет в зону влияния корональной дыры. Пик интенсивности ожидается около 7:00 утра по московскому времени, при этом индекс Kp достигнет уровня 6, что соответствует умеренной буре G2.

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