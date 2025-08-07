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Самая мощная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа

07 августа 2025 08:11
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Самая мощная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа-0

8 августа на Земле ожидается мощная магнитная буря – самая сильная за последние два месяца. Ее причиной станет выброс солнечной плазмы после вспышки М4.4, произошедшей 5 августа. Об этом пишет ТАСС.

По расчетам, высокоскоростное ядро облака ударит по магнитному полю планеты, вызвав геомагнитные возмущения.

Первые проявления ухудшения прогнозируются в ночь с 7 на 8 августа, когда Земля попадет в зону влияния корональной дыры. Пик интенсивности ожидается около 7:00 утра по московскому времени, при этом индекс Kp достигнет уровня 6, что соответствует умеренной буре G2.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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