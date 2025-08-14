Ушаков: продолжительности встречи Путина и Трампа будет зависеть от президентов

Продолжительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет определяться ходом обсуждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника главы РФ Юрия Ушакова.

По его словам, точное время завершения зависит от самих лидеров. После переговоров российская делегация сразу отправится домой.

«А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров», – уточнил он.

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