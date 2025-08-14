Путин и Трамп дадут пресс-конференцию для СМИ после переговоров на Аляске

По итогам саммита, который состоится 15 августа на Аляске, Владимир Путин и Дональд Трамп намерены провести совместную пресс-конференцию для СМИ, где расскажут о достигнутых результатах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушаков.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров», – сообщил представитель Кремля.

Основной темой станет нахождение путей для достижения прочного мира в Украине. Также запланировано обсудить экономическое сотрудничество в Арктике и другие вопросы.

Ранее Трамп уже заявлял о своем намерении убедить Путина положить конец украинскому конфликту и организовать встречу с Зеленским. Белый дом подтверждает свою готовность к более широкому диалогу с Россией.

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