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Польша начала модернизацию всех своих истребителей F-16

14 августа 2025 10:43
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На фоне укрепления Военно-воздушных сил Беларуси Варшава и Вашингтон заключили соглашение на комплексную модернизацию стоящих на вооружении армии истребителей F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала модернизацию всех своих истребителей F-16-2

Как заявил глава военного ведомства на церемонии подписания контракта, технические возможности имеющихся самолетов не соответствуют требованиям времени и не достаточны для обеспечения безопасности. В частности планируется установить на них новые системы связи, вооружения, радиоэлектронной борьбы и современные радары. Контракт оценивается почти в четыре миллиарда долларов. 

Польша начала модернизацию всех своих истребителей F-16-4

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Это очень хороший самолет для наших ВВС, он вероятно, никогда не надоест и не уйдет в прошлое. Всегда будут появляться новые, улучшенные и усовершенствованные версии. Нынешние возможности F-16 хороши, но недостаточны против врага, угрожающего нашей безопасности.

Сейчас в ВВС Польши есть 48 многоцелевых американских истребителей F-16. Они поступили на вооружение 20 лет назад. Самолеты достигли середины предполагаемого срока службы и им требуется модернизация. Ранее истребители уже незначительно усовершенствовались для применения крылатых ракет.

# Польша

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