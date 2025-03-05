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США могут отказаться от лидерства в НАТО – СМИ

05 марта 2025 16:57
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Североатлантический союз продолжает основательно бряцать оружием у наших союзных границ, но вот мировой статус этой «военной акулы» всерьез пошатнулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США могут отказаться от лидерства в НАТО – СМИ-2

С первых дней президентства, как, впрочем, и до этого момента, новый и совсем не сонный глава Белого дома не раз обстреливал союзников по НАТО упреками, по большей части финансовыми. 

И вот что сейчас пишет Daily Mail: «Трамп рассматривает возможность отказа от лидерства в НАТО, настояв на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента». 

Иными словами, командование военными «конями» на европейской шахматной доске может перейти – кстати, впервые в истории НАТО – от американских генералов к британским или французским. А значит, и ответственность за безопасность в Европе к Парижу и Лондону. 

Однако при этом «Трамп может заставить НАТО пересмотреть границы и исключить Финляндию и Швецию из Альянса», – считает финский эксперт Юсси Лассила. И добавляет: «Вашингтон пойдет на этот шаг ради нормализации отношений с Москвой и урегулирования украинского конфликта». 

США могут отказаться от лидерства в НАТО – СМИ-4

Тем временем президента Франции явно обуяли ядерные амбиции США. Париж очевидно был бы совсем не прочь занять в Европе то место, которое сегодня занимают Штаты, по крайней мере, в оборонной сфере.

Иначе как расценить заявления французского лидера о том, что Париж должен обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России. При этом Макрон ожидаемо не забыл обосновать свои доводы пресловутой «угрозой» со стороны Союзного государства: «Это сделало бы Францию сильнее, потому что развернутые на территории Беларуси российские ракеты представляют для нас опасность». Ну кто бы сомневался?! 

А вот громкие заявления Макрона тут же вызвали массу вопросов в экспертном сообщества, да и просто обычных европейцев. Причем большинство вопросов – в части контроля над ядерным зонтиком: кто будет иметь к нему доступ и кому будет разрешено в случае чего нажать на кнопку? 

Очевидно одно: военно-политическую ситуацию в Европе ждут большие перемены, но станет ли от этого континент спокойнее? Вероятно, нет! А потому очевидно, что в союзной стратегии по обеспечению безопасности от Бреста до Владивостока Минск и Москва на правильном пути.

# Международная политика

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