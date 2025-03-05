США могут отказаться от лидерства в НАТО – СМИ

Североатлантический союз продолжает основательно бряцать оружием у наших союзных границ, но вот мировой статус этой «военной акулы» всерьез пошатнулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первых дней президентства, как, впрочем, и до этого момента, новый и совсем не сонный глава Белого дома не раз обстреливал союзников по НАТО упреками, по большей части финансовыми.

И вот что сейчас пишет Daily Mail: «Трамп рассматривает возможность отказа от лидерства в НАТО, настояв на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента».

Иными словами, командование военными «конями» на европейской шахматной доске может перейти – кстати, впервые в истории НАТО – от американских генералов к британским или французским. А значит, и ответственность за безопасность в Европе к Парижу и Лондону.

Однако при этом «Трамп может заставить НАТО пересмотреть границы и исключить Финляндию и Швецию из Альянса», – считает финский эксперт Юсси Лассила. И добавляет: «Вашингтон пойдет на этот шаг ради нормализации отношений с Москвой и урегулирования украинского конфликта».