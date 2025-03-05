Прямой эфир

В Великобритании подняли цену на лицензию для просмотра ТВ

05 марта 2025 17:07
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Всеобъемлющий кризис вынуждает уже не первое правительство Великобритании уходить в отставку. Королевство на протяжении нескольких лет пытается нормализовать ситуацию, но все выходит наоборот, техническая рецессия, проблемы в здравоохранении и массовый приток мигрантов омрачили жизнь на островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании подняли цену на лицензию для просмотра ТВ-2

Однако министры не нашли ничего лучшего, чем вновь повысить налоги. Кабинет министров поднял плату за право смотреть телевизор. Согласно действующему британскому законодательству, для просмотра телепередач в прямом эфире на любом канале у вас должна быть телевизионная лицензия. 

Налог взимается, даже если смотрите программы на своем телефоне, ноутбуке или планшете. Отныне государственная лицензия за использование цветного ТВ составит 217 долларов в год, а за черно-белые приемники – 73. 

Такая разбежка в цене уже на протяжении десятилетий обеспечивает популярность двухцветного телевидения. При отказе оплачивать лицензию британцев могут оштрафовать на сумму до тысячи фунтов стерлингов.

# Экономический кризис

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