Всеобъемлющий кризис вынуждает уже не первое правительство Великобритании уходить в отставку. Королевство на протяжении нескольких лет пытается нормализовать ситуацию, но все выходит наоборот, техническая рецессия, проблемы в здравоохранении и массовый приток мигрантов омрачили жизнь на островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако министры не нашли ничего лучшего, чем вновь повысить налоги. Кабинет министров поднял плату за право смотреть телевизор. Согласно действующему британскому законодательству, для просмотра телепередач в прямом эфире на любом канале у вас должна быть телевизионная лицензия.

Налог взимается, даже если смотрите программы на своем телефоне, ноутбуке или планшете. Отныне государственная лицензия за использование цветного ТВ составит 217 долларов в год, а за черно-белые приемники – 73.

Такая разбежка в цене уже на протяжении десятилетий обеспечивает популярность двухцветного телевидения. При отказе оплачивать лицензию британцев могут оштрафовать на сумму до тысячи фунтов стерлингов.