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Евродепутаты призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС

05 марта 2025 17:08
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Брюссель намерен продолжать спонсировать ВСУ, вопреки недовольству своих же союзников. Депутаты Европарламента из общеевропейской партии «Вольт Европа» призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутаты призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС-2

Такое предложение содержится в плане из 9 пунктов, который законодатели направят европейским лидерам в преддверии саммита Евросоюза. 

Помимо лишения Будапешта права голоса, предлагается назначить главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС, а также создать общеевропейскую армию и включить в договоры объединения новые полномочия в сфере обороны.

Ранее стало известно, что из-за позиции Венгрии была приостановлена работа над новым пакетом военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который предложила Каллас.

# Международная политика

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