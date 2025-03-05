Евродепутаты призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС

Брюссель намерен продолжать спонсировать ВСУ, вопреки недовольству своих же союзников. Депутаты Европарламента из общеевропейской партии «Вольт Европа» призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое предложение содержится в плане из 9 пунктов, который законодатели направят европейским лидерам в преддверии саммита Евросоюза.

Помимо лишения Будапешта права голоса, предлагается назначить главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС, а также создать общеевропейскую армию и включить в договоры объединения новые полномочия в сфере обороны.

Ранее стало известно, что из-за позиции Венгрии была приостановлена работа над новым пакетом военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который предложила Каллас.