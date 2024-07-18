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Урсула фон дер Ляйен намерена сделать из ЕС оборонный союз

18 июля 2024 09:11
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение ближайших пяти лет сделать Евросоюз союзом обороны. Она намерена создать Европейский фонд обороны и вкладывать средства в оборонный комплекс, включая морские, сухопутные и воздушные силы, космос и систему кибербезопасности. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Фон дер Ляйен уверена, что поддержка Украины является наилучшей инвестицией в безопасность Европы и она должна оказываться до тех пор, пока это необходимо. Также она призывает страны ЕС увеличивать расходы на оборонную сферу и развитие военной индустрии.

Программа предлагает ряд оборонных проектов, в том числе европейский «воздушный щит» и кибернетическую защиту. Она также пообещала ввести пост еврокомиссара для координации работы по усилению обороны. Сегодня в Страсбурге состоится голосование по ее кандидатуре на пост главы Еврокомиссии.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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