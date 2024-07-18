Один человек погиб. В Париже арестован виновник аварии, въехавший в кафе

Водитель, который врезался в террасу кафе в Париже, арестован и обвинен в непредумышленном убийстве и причинении вреда здоровью. Об этом пишет РИА Новости.

В аварии погиб один человек, а троим из шести раненых требуется срочная помощь врачей. Водитель сначала скрылся с места ДТП, но его пассажир был задержан.

В крови пассажира были обнаружены следы наркотиков и алкоголя. На месте происшествия были собраны полицейские и военные.

Правоохранительные органы предполагают, что это было дорожно-транспортное происшествие.