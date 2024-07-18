Захарова призвала установить порядок в штаб-квартире ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала беспокойство по вопросам обеспечения безопасности в ООН после того, как две гостьи израильской делегации пытались прервать заседание Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что если такое отношение станет нормой, то другие члены делегаций могут нарушить порядок. Также она отметила, что вызывает вопросы и поведение израильской делегации в ООН, поскольку они постоянно обращают дипломатическую работу в балаган, заключила Захарова.